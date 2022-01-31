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"Планировалось собрать до 5 тыс. человек, должна была пролиться кровь": МВД о задержании лиц, готовивших беспорядки

31 января, 2022 понедельник
10:54
Криминал Денис Монастирский

Задержанные Нацполицией люди, готовившие массовые беспорядки в Киеве, планировали привлечь до 5 тыс. человек, из которых до 1,5 тыс. – титушки

Об этом заявил на брифинге Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Еспресо.TV.

"Вчера (30 января – ред.) в Киеве была задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки в центре столицы. Количество таких лиц планировалось собрать до 5 тыс., из которых до 1,5 тыс. должны составлять так называемые "титушки", которые должны были устроить драки со стражами порядка. Это планировалось заранее. Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга, должна была пролиться кровь", - сказал Монастырский.
Министр отметил, что злоумышленники даже подготовили бутафорскую кровь для демонстрации после столкновений со стражами порядка.

"Были запланированы и собраны медики, которые должны были засвидетельствовать травмирование псевдоактивистов и это показать на всех центральных каналах. Должен быть запланирован поджог автомобильных шин, использование огнетушителей и салютов", - добавил Монастырский.

Монастырский также добавил, что у организаторов акции был опыт работы в правоохранительных органах, следователи изучают их возможные связи со спецслужбами РФ и незаконными вооруженными формированиями.

В то же время глава Нацполиции Игорь Выговский рассказал, что организаторы акции получили более 1 млн грн аванса и закупили файеры, дымовые шашки, шины, огнетушители, листовки, флаги, радиостанции, баннеры, медицинские жилеты. Указанные предметы правоохранители изъяли во время обысков.

По словам Выговского, акция была запланирована на 31 января под Офисом президента, однако заявку на проведение мероприятия организаторы планировали подать утром 31 января.

Также на брифинге была продемонстрирована видеозапись переговоров организаторов беспорядков. При этом один из голосов собеседников на записи намеренно изменен.

По данным правоохранителей, организаторы предусмотрели дифференцированную систему денежных выплат за участие в беспорядках: "массовка" - от 800 грн, "титушки" - от 1200 грн, за более радикальные действия вроде поджогов шин - $2500. По словам Выговского, организаторы предусмотрели средства даже на уплаты штрафов для задержанных правоохранителями.

Глава Нацполиции отметил, что в настоящее время правоохранители определяют пути поступления средств.

Участники акции якобы должны требовать разговора с представителем ОПУ, а за произнесением кодовых слов должна была начаться драка с полицией с использованием дымовых шашек, огнетушителей и боевой группы, которая продавливала ряды правоохранителей. По данным Выговского, во время столкновений с полицией должны были задействовать облитого бутафорской кровью актера - в роли "сакральной жертвы".

Целью акции Выговский назвал дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине. Кроме того, по данным МВД, в феврале должны были пройти еще 4 таких акции в областных центрах Украины.

Задержанным организатору и его помощнику подготовили подозрение в покушении на массовые беспорядки, обвинение будет просить суд о безальтернативном заключении под стражу.

По словам Выговского на баннерах были надписи: "Наступление на Крым и ЛДНР", "Война до победы", "Снижение тарифов" (на языке оригинала), "Война на востоке Украины", "Кумовство как у Пороха", "Отставка президента" , "Неисполнение обещаний".

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Новости
задержание
Денис Монастирский
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