Планировали заказное убийство: в Прикарпатье будут судить нацгвардейца и гражданина Беларуси
В Ивано-Франковской области будут судить инструктора по боевой подготовке Нацгвардии и гражданина Беларуси, которые планировали заказное убийство представителя местного застройщика
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Летом 2021 года инструктор по боевой подготовке Нацгвардии вместе с гражданином Беларуси получили заказ на убийство представителя одной из финансово-промышленных групп Ивано-Франковской области.
Они подготовили средства конфиденциальной связи, технические устройства для мониторинга транспорта, автомобиль, оружие и боеприпасы. Злоумышленники следили за жертвой, изучали его образ жизни и ежедневные маршруты, чтобы определить наиболее благоприятные для совершения преступления место и время.
Убить представителя застройщика мужчины не успели, потому что за несколько дней до преступления их разоблачили правоохранители.
Нацгвардейца и белоруса обвиняют в подготовке к убийству, совершенному по заказу по предварительному сговору группой лиц, и в приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без разрешения (ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115) , ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.263 УК Украины). Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Также продолжается следствие по заказчику.
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