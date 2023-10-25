Планировали взрывать Генштаб ВСУ и Минобороны дронами: СБУ задержала диверсантов ФСБ

Об этом информирует пресс-служба .

"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Киеве "расконсервированную" агентурно-боевую группу ФСБ. В ее состав входили три человека, которые готовили серию мощных взрывов на украинских объектах военного управления. Среди приоритетных "целей" агрессора были подразделения Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны" Украины, а также их запасные командные пункты", – говорится в заявлении.

Выявлено, что вражеская группа была создана еще в 2018 году профессиональным сотрудником 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ. В нее входили три человека (жители Киева и Чернигова), которые после вербовки были поставлены в режим "ожидания" до начала полномасштабного наступления РФ.

Каждый из членов группы играл свою роль в так называемой деятельности. Один из них, по версии следствия, производил самодельные взрывные устройства, другой занимался превращением "гражданских" беспилотных летательных аппаратов в боевых дронах.

Мастерские для производства взрывчатых веществ и "модернизации" БПЛА были обустроены в их домах. Еще одна участница вражеской группы – непосредственно руководила дронами. Для получения необходимых навыков в марте этого года в Киевской области женщина прошла курсы по подготовке операторов.

Сообщается, что для диверсий фигуранты хотели использовать до 10 дронов, которыми они оснастили самодельными взрывными устройствами. Весной этого года фигуранты приступили к отслеживанию мест базирования подразделений Сил обороны на территории столицы. Однако их планы раскрыли правоохранители.

Фото: СБУ

Им доложено о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Предостережение: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо признано невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена исковым приговором суда.