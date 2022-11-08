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Планировали выдать аттестаты об окончании школы: в Харьковской области изъяли секретные документы оккупационного отдела образования

8 ноября, 2022 вторник
11:12
война с Россией

Правоохранители в Харьковской области изъяли секретные документы оккупационного отдела образования, в которых прописывали, как распространять российское образование в регионе

Об этом информирует Офис генпрокурора.

Среди документов выявили "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Одним из тех, кто управлял этим процессом, выступало "Министерство просвещения Российской Федерации".

Так, россияне имели целью выдать выпускникам украинских школ российские аттестаты об окончании 11 классов. Об этом свидетельствует один из документов, в котором отмечают, что "Минпросвещения надо ускорить по печати аттестатов на базе Белгородской области".

Также оккупанты планировали пригласить в Харьковскую область преподавателей из РФ. В частности, ожидали "историков и литераторов", которые должны были ввести "патриотическое воспитание".

Один из документов отмечает, что дети украинских школ должны ориентироваться на поступление в заведения высшего образования в Белгородской области.

Кроме того, отдельные документы свидетельствуют о том, что российские захватчики планировали отправить в лагерь во временно оккупированном Крыму 1-2 отличившихся детей, а учеников 7-9 классов хотели вывезти в Белгородскую область. Там под видом заботы и отдыха детей планировали распространять российскую пропаганду.

"Изъятые документы будут использованы прокурорами для привлечения к ответственности коллаборантов и расследования преступлений, связанных с введением российского образования", - отмечают в ОГПУ.

  • 5 ноября трем оккупационным судьям в Крыму сообщили о подозрении в коллаборационизме.

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