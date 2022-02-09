Планировали совершить диверсии: СБУ обнаружила на Донбассе схрон оккупантов с оружием и боеприпасами
В ходе контрдиверсионных учений на Донбассе СБУ обнаружила схрон российских наемников с боеприпасами и оружием для диверсий и войны против Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Укрытие обустроили в подвале заброшенного здания. По предварительной информации, она принадлежала оккупационным войскам и была предназначена для диверсий на Донбассе и сопротивления украинским войскам в зоне ООС.
Из тайника изъяли 1766 патронов калибра 7,62 мм, три заряда к РПГ-7, две гранаты ВОГ-25, три гранаты РГД, три запала УЗРГМ, 46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 мм. Их передали взрывотехникам ГСЧС для утилизации.
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