Планировали совершить диверсии: СБУ обнаружила на Донбассе схрон оккупантов с оружием и боеприпасами

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Укрытие обустроили в подвале заброшенного здания. По предварительной информации, она принадлежала оккупационным войскам и была предназначена для диверсий на Донбассе и сопротивления украинским войскам в зоне ООС.



Из тайника изъяли 1766 патронов калибра 7,62 мм, три заряда к РПГ-7, две гранаты ВОГ-25, три гранаты РГД, три запала УЗРГМ, 46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 мм. Их передали взрывотехникам ГСЧС для утилизации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb