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Планировали сорвать вакцинацию в Украине: в Днепре разоблачили российскую ботоферму

17 сентября, 2021 пятница
17:07
Криминал СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв национальной программы вакцинации в Украине

СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв национальной программы вакцинации в Украине

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"Киберспецы СБУ предотвратили новые попытки информационно-подрывной деятельности против Украины. В Днепре ликвидирована ботоферма, которая работала по заказу кураторов сиз РФ. Мощность "фермы" - более 5 тыс. ботов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по замыслу кураторов, массовое распространение фейковой информации среди украинских интернет-пользователей было направлено на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации.

По материалам следствия, координатором и администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днепра. Российские заказчики обеспечили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно.

"Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной для этого квартире. С его помощью администрировала более 5 тыс. учетных записей в сети Фейсбук, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные. От заказчиков она регулярно получала информационные вбросы, которые нужно было разгонять через соцсети. Кроме того, женщина должна была активно создавать новые псевдопрофили", - говорится в сообщении.

Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

В рамках уголовного производства следователями СБУ проводится досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяты, в частности компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.

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