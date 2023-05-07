Всех этих людей отвели в отделения полиции для проверки документов, передает портал Newsmaker.md.

В полиции отметили, что задержали участников акции, которые вели себя подозрительно.

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Несколько из этих лиц имели при себе легковоспламеняющиеся вещества, "которые, по словам протестующих, они намеревались использовать для поджога определенных объектов", говорится в сообщении.

Четверо из задержанных уже признались полицейским, что решили принять участие в акции, потому что им пообещали вознаграждение.

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Полиция напомнила, что за участников акции отвечают ее организаторы.

Справка

Еще с зимы партия "Шор" проводит в Кишиневе еженедельные акции с требованием к правительству оплатить коммунальные счета бытовых потребителей в течение отопительного периода.

Также раздаются требования отказаться от сближения с ЕС и НАТО, возобновить интеграцию с РФ и прекратить поддерживать Украину.