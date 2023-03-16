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Планировали отслеживать маршруты поставки оружия Украине: в Польше разоблачили шпионскую сеть, работавшую на РФ

16 мартa, 2023 четверг
15:48
Мир

Министр внутренних дел Мариуш Каминский подтвердил информацию Агентства внутренней безопасности (ABW) о разоблачении шпионской сети, работавшей на Россию

Об этом сообщает польское министерство внутренних дел .

ABW задержала девять подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые вели разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсии на маршрутах поставки оружия Украине.

"Задержанные – иностранцы с восточной границы. Шестерым из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура выдвинула им обвинения в шпионаже в пользу России и участия в организованной преступной группировке. В отношении трех задержанных вчера продолжаются уголовные производства", - сказал министр внутренних дел.

Каминский заявил, что согласно доказательствам, эта группа контролировала железнодорожные маршруты и готовилась к диверсионным действиям, чтобы парализовать поставки техники, оружия и помощи партнерам для Украины. Злоумышленники должны были прикрепить GPS-передатчики и камеры к транспорту.

"Группе также было поручено осуществлять пропагандистскую деятельность с целью дестабилизации польско-украинских отношений, разжигания враждебных настроений в Польше в отношении стран Североатлантического альянса и нападения на политику Польское правительство в отношении Украины", – добавил Каминский.

Агентство внутренней безопасности располагает доказательствами того, что подозреваемые регулярно получали вознаграждение от спецслужб РФ.

Также глава польского министерства национальной обороны и вице-премьер-министр Мариуш Блащак подтвердил, что сеть состоит из людей с востока, пишет Polsat News.

"Хочу подчеркнуть большой успех, которого достигли сотрудники Агентства внутренней безопасности, ведь отработана вся шпионская сеть. Это, несомненно, доказательство того, что польские службы очень эффективно действуют для безопасности нашей страны - сказал Блащак.

По данным СМИ, сеть должна была отслеживать с помощью камер движение в аэропорту в Ясенке и на железнодорожных маршрутах.

  • Напомним, о задержании шести иностранцев, связанных с российской шпионской сетью, сообщалось 15 марта.

Россия
Польша
война с Россией
помощь Украине
оружие для Украины
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