Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Однако оккупанты выдали себя, вызывающе подписав ракету, которую использовали для удара.

"На этой неделе противник совершил провокационный обстрел н. п. Токмак Запорожской области с целью дальнейшего обвинения ВСУ в разрушениях объектов гражданской инфраструктуры. Вместе с тем на месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: " За братву и за победу", которым организаторы провокации разоблачили себя", - написала Маляр.

Чтобы скрыть свое преступление, оккупанты запретили снимать этот обломок ракеты, а свидетелей предупредили об "уголовной ответственности" за любые комментарии об обстреле.

"Кроме того, для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах н. п. Гладковка, Обрывка, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области. Электрооборудование мобильной связи демонтировано, а башни повалены путем подрезания опор", - добавила Маляр.

Также оккупанты строго запретили гражданским проезд на временно оккупированную территорию в районе н. п. Голая Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи.