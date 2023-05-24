Планировали обвинить ВСУ, но разоблачили себя: оккупанты обстреляли Токмак ракетой "За братву и за победу"
С начала недели российские захватчики обстреляли Токмак Запорожской области, чтобы обвинить в этом обстреле ВСУ
Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.
Однако оккупанты выдали себя, вызывающе подписав ракету, которую использовали для удара.
"На этой неделе противник совершил провокационный обстрел н. п. Токмак Запорожской области с целью дальнейшего обвинения ВСУ в разрушениях объектов гражданской инфраструктуры. Вместе с тем на месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: " За братву и за победу", которым организаторы провокации разоблачили себя", - написала Маляр.
Чтобы скрыть свое преступление, оккупанты запретили снимать этот обломок ракеты, а свидетелей предупредили об "уголовной ответственности" за любые комментарии об обстреле.
"Кроме того, для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах н. п. Гладковка, Обрывка, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области. Электрооборудование мобильной связи демонтировано, а башни повалены путем подрезания опор", - добавила Маляр.
Также оккупанты строго запретили гражданским проезд на временно оккупированную территорию в районе н. п. Голая Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи.
- Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Токмаке оккупанты принудительно выселяют мирных жителей из домов, чтобы отдать их жилье коллаборационистам.
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