"Планировали быстрое падение ВВП?": Подоляк потролил Счетную палату РФ, которая прогнозирует "очень сложную ситуацию" в экономике

Об этом Подоляк написал в твиттере.



"А что, случилось что-то? Все же вроде было "по плану"? Или, может, в "плане" говорилось именно о быстром падении ВВП России на колени?", - комментирует Подоляк.



По предварительным данным, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин недавно заявил, что в ближайшие годы экономику РФ ожидает "очень сложная ситуация".