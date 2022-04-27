"Планировали быстрое падение ВВП?": Подоляк потролил Счетную палату РФ, которая прогнозирует "очень сложную ситуацию" в экономике
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление главы Счетной палаты России относительно "очень сложной ситуации", которая ожидает в ближайшем будущем экономику РФ
Об этом Подоляк написал в твиттере.
"А что, случилось что-то? Все же вроде было "по плану"? Или, может, в "плане" говорилось именно о быстром падении ВВП России на колени?", - комментирует Подоляк.
По предварительным данным, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин недавно заявил, что в ближайшие годы экономику РФ ожидает "очень сложная ситуация".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 34.16
- Актуальное
- Важное