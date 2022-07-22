Планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов: СБУ задержала вражеского агента на Житомирщине

Об этом сообщили в официальном Telegram Службы безопасности Украины.

Известно, что злоумышленник предоставлял своему российскому куратору карты с привязкой к местности размещения военных объектов ВСУ и предприятия-производителя оборонной продукции на территории региона.

Эту информацию агрессоры планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре, сообщает СБУ.

Кроме того, установлено, что это житель Коростеня, ранее работавший на одном из стратегически важных заводов.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

21 июля СБУ задержала чиновника одного из самых мощных предприятий региона, агента ФСБ, корректировавшего обстрелы РФ по аэропорту Кривого Рога.

21 июля сотрудники СБУ Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской областей и Старобельской окружной прокуратуры разоблачили бывшего "регионала", вошедшего в оккупационную администрацию Старобельска.

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