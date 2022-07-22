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Планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов: СБУ задержала вражеского агента на Житомирщине

22 июля, 2022 пятница
12:54
война с Россией

СБУ задержала агента военной разведки РФ, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов

Об этом сообщили в официальном Telegram Службы безопасности Украины.

Известно, что злоумышленник предоставлял своему российскому куратору карты с привязкой к местности размещения военных объектов ВСУ и предприятия-производителя оборонной продукции на территории региона.

Эту информацию агрессоры планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре, сообщает СБУ.

Кроме того, установлено, что это житель Коростеня, ранее работавший на одном из стратегически важных заводов.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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