Планировал воевать против Украины после трехлетней паузы: СБУ разоблачила террориста "ДНР"
В Черкасской области задержан террорист, который уволился с "ДНР" в 2019 году и собирался вернуться на войну против Украины
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Следователи установили точную информацию о террористе "народной милиции ДНР", который "уволился" в 2019 году, но сейчас решил снова воевать против Украины.
Правоохранители перехватили его телефонный разговор с куратором, который предлагал новый контракт.
Также СБУ выяснила, что российский наемник служил в "9 роте 3-го мотострелкового батальона 7 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса народной милиции ДНР". В ее рядах он прошел специальную боевую подготовку и получил позывной "Грифон".
Затем мужчина воевал против ВСУ с применением огнестрельного оружия разного калибра и назначения.
Следователи собрали доказательства того, что на протяжении 2018-2019 годов террорист оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС, в частности, на территории населенных пунктов Лозовое, Калиновка, в районе Светлодарской дуги и т.д.
Кроме того, правоохранители установили, что "Грифон" готов восстановиться на службе "ДНР" для диверсионно-разведывательной деятельности против Украины.
В настоящее время злоумышленник заочно уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и объявлен его в розыск.
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