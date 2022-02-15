Планировал воевать против Украины после трехлетней паузы: СБУ разоблачила террориста "ДНР"

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



Следователи установили точную информацию о террористе "народной милиции ДНР", который "уволился" в 2019 году, но сейчас решил снова воевать против Украины.

Правоохранители перехватили его телефонный разговор с куратором, который предлагал новый контракт.



Также СБУ выяснила, что российский наемник служил в "9 роте 3-го мотострелкового батальона 7 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса народной милиции ДНР". В ее рядах он прошел специальную боевую подготовку и получил позывной "Грифон".



Затем мужчина воевал против ВСУ с применением огнестрельного оружия разного калибра и назначения.



Следователи собрали доказательства того, что на протяжении 2018-2019 годов террорист оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС, в частности, на территории населенных пунктов Лозовое, Калиновка, в районе Светлодарской дуги и т.д.



Кроме того, правоохранители установили, что "Грифон" готов восстановиться на службе "ДНР" для диверсионно-разведывательной деятельности против Украины.



В настоящее время злоумышленник заочно уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и объявлен его в розыск.

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