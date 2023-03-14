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Планировал убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины: к 12 годам за решеткой приговорен российский киллер

14 мартa, 2023 вторник
19:27
Криминал

По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины

Об этом сообщили во вторник, 14 марта, в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Стало известно, что по материалам СБУ Печерский районный суд Киева назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества организатору диверсионно-разведывательной группы главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Отмечается, что злоумышленник занимался подготовкой физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста.

За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. дол.

Известно, что контрразведчики Службы безопасности по привлечению бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации на территории Волынской области в августе 2022 года.

Кроме этого, по данным следствия, фигурантом является житель временно оккупированного Луганска, который в составе террористической организации "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

Добавляется, что после полномасштабного вторжения он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки для проведения взрывной деятельности.

По заданию координатора из Москвы он должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, по мнению окупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

Также СБУ отмечает, что это убийство должно было стать "тестовым испытанием" перед покушением на руководителей оборонных ведомств нашего государства.

В ходе обыска у злоумышленника обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ.

На основании собранных Службой безопасности материалов суд признал фигуранта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 14, ст. 27, ст. 115 (готовка к совершению убийства);
  • ст. 260 (участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях);
  • ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются в РФ.

  • 10 марта СБУ разоблачила организатора мошеннической схемы, который выманивал деньги у родственников погибших украинских бойцов в обмен на помощь в получении выплат от государства.
  • 11 марта стало известно, что Служба безопасности Украины задержала на освобожденных территориях Харьковской области мужчину, который во время оккупации Купянска организовал трансляцию центральных российских телеканалов.
  • 13 марта стало известно, что в Украине к 15 годам за решеткой приговорили коллаборанта, которому ФСБ обещала должность "замминистра" в Крыму.
  • 14 марта СБУ сообщила о подозрении главе "минтранспорта" оккупированной части Херсонщины, который причастен к депортации украинских детей в РФ.
Украина
Россия
СБУ
война с Россией
Алексей Резников
коллаборанти
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