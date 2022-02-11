Планировал теракты против мирного населения: в Запорожской области участника "ДНР" заочно приговорили к 10 годам заключения
В Украине к 10 годам заключения заочно приговорили участника ДНР, который собирался взорвать многоэтажный жилой дом и офис волонтерской организации в Запорожской области
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Следователи получили беспрекословные доказательства причастности участника "разведывательного управления ДНР" к подготовке совершения ряда терактов в 2015 году.
Мужчина действовал по координации "спецслужб ДНР" для дестабилизации общественно-политической ситуации в Запорожской области. Он тщательно спланировал ряд терактов, а для их реализации завербовал местного правоохранителя.
Исполнитель согласился совершить несколько терактов в Днепрорудном, в частности, взорвать офис волонтерской организации, расположенный на первом этаже многоэтажки густонаселенного жилого массива.
СБУ предотвратила преступления. Исполнителя и его подельников задержали накануне попытки совершить теракт. Их всех приговорили к реальным срокам заключения.
В ходе следствия был установлен организатор - участник "ДНР". Из-за того, что мужчина скрывается от следствия, дело по его обвинению было рассмотрено в специальном судебном производстве.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 14, ст. 27, ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на организацию совершения террористического акта) Уголовного кодекса Украины и заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы.
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