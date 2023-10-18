Планировал теракт в киевском метро 2014 года и организовал взрыв на блокпосте ВСУ в 2015-м: СБУ объявила подозрение спецслужащему РФ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозреваемым оказался майор Константин Маслянко с позывным "Мексиканец" - кадровый сотрудник одной из самых засекреченных российских спецслужб - ССО минобороны РФ.

С началом антитеррористической операции на востоке Украины он прибыл в временно оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательной группы против Украины. Правоохранители установили, что подозреваемый действовал под руководством командующего Сил спецопераций РФ Валерия Флюстикова и экс-охранника президента России Владимира Путина Алексея Дюмина, тогда бывшего командиром спецназа российского ГРУ.

"Именно по их указанию Маслянко завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить подрыв в центре Киева. Для его подготовки фигурант снарядил женщину взрывным устройством, отработал легенду и организовал ее выезд в столицу нашего государства", - говорится в сообщении.

Однако в конце 2014 года стражи порядка задержали женщину возле станции метро в Киеве, где она пыталась оставить сумку с 3 кг тротила и электродетонатором.

Кроме того, СБУ установила причастность подозреваемого к организации теракта в Станице Луганской в январе 2015 года. Для этого он завербовал местного жителя, принесшего на блокпост ВСУ трехлитровую банку с медом, в которой находилась взрывчатка.

"Тогда в результате подрыва погиб украинский военный, еще двое были ранены. Впоследствии сотрудники Службы безопасности задержали исполнителя теракта и собрали достаточную доказательную базу, чтобы он получил реальный срок заключения", - добавили в СБУ.

После начала полномасштабного вторжения "Мексиканец" также был привлечен к разведывательно-подрывной деятельности против Украины и находится на временно оккупированной части на востоке.

Следователи СБУ сообщили Маслянко о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение и передача взрывного устройства).

Поскольку подозреваемый находится на неподконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.