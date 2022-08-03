Планировал стать гауляйтером РФ: СБУ задержала помощника действующего нардепа в Черкасской области
Служба безопасности Украины задержала помощника действующего народного депутата, желавшего стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасчины
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Известно, что задержанный депутат Черкасского горсовета возглавлял фракцию "ОПЗЖ" до запрета этой партии и одновременно работал помощником действующего нардепа.
"Мужчина не только оправдывал агрессию РФ против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион", - говорится в сообщении.
Также известно, что с одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, утверждая, что война в Украине – это исключительно внутренний гражданский конфликт.
"Фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины", - сообщает СБУ.
После того как депутат понял, что ВСУ успешно противодействуют армии РФ и освобождают оккупированные территории, попытался бежать за границу. СБУ задержала депутата накануне выезда в США.
Офис генерального прокурора Украины сообщает , что при процессуальном руководстве прокуроров Черкасской областной прокуратуры депутату сообщено о подозрении в оправдывании, признании правомерной, а также отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
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