Об этом сообщила в телеграмме СБУ.

"СБУ задержала брата Олега Царева на попытке организовать диверсии в восточных регионах. По данным спецслужбы, этот родственник бывшего нардепа-изменника, инициатора "новороссии" и приспешника Януковича пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области", - рассказали в спецслужбе.

Он был уверен в скорой победе РФ, поэтому ожидал оккупации Днепропетровщины и обещанной должности главы "обладминистрации". Когда план россиян потерпел неудачу, кафиры приказали ему дестабилизировать ситуацию в регионе, совершив серию взрывов на объектах инфраструктуры. СБУ установила контроль над братом Олега Царева и предупредила эти планы.

Во время обысков у задержанного обнаружили оружие в специально оборудованном схроне и боеприпасах, тротиловые шашки, банковские карточки, российские паспорта.

По информации следствия, мужчина жил в Днепре со времен Революции Достоинства и поддерживал связь с скрывавшимся в РФ Олегом Царевым.

Сейчас мужчине объявили подозрение по ст. 113 (диверсия) УКУ. Ему планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

В марте Олегу Цареву объявили подозрение в государственной измене.

3 мая Олег Царев заочно получил 12 лет заключения за призывы к созданию Новороссии, приговор могут сменить на пожизненное.

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