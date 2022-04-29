Планировал сдать город Середина-Буда россиянам: главу ОТГ в Сумской области задержали по подозрению в госизмене

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, глава территориальной громады оказывал государству-агрессору помощь в осуществлении подрывной деятельности.



"Он передавал представителям ФСБ информацию о перемещении Вооруженных Сил Украины и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал "сдать" город врагу и приказал убрать блокпост на въезде в населенный пункт", - говорится в сообщении.

Председатель громады задержан. Сейчас ему планируют объявить подозрение и избрать меру пресечения,