Планировал сдать город Середина-Буда россиянам: главу ОТГ в Сумской области задержали по подозрению в госизмене
По подозрению в государственной измене задержали главу Середино-Будской территориальной громады Сумской области
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, глава территориальной громады оказывал государству-агрессору помощь в осуществлении подрывной деятельности.
"Он передавал представителям ФСБ информацию о перемещении Вооруженных Сил Украины и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал "сдать" город врагу и приказал убрать блокпост на въезде в населенный пункт", - говорится в сообщении.
Председатель громады задержан. Сейчас ему планируют объявить подозрение и избрать меру пресечения,
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