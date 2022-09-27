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Планировал присоединиться к боевому подразделению кадыровцев и распространял прокремлевскую пропаганду: в Черкасской области разоблачили сторонника РФ

27 сентября, 2022 вторник
10:52
Криминал

В Черкасской области мужчина распространял российскую пропаганду и хотел присоединиться к чеченскому мобильному отряду особого назначения "Ахмат"

Об этом сообщили в СБУ .

По информации следствия, мужчина в июле 2022 года переехал в Черкассы из Северодонецка под видом переселенца с Востока. Там он распространял прокремлевскую пропаганду и оправдывал ракетные удары по городам Украины и другие преступления России.

Кроме того, он хотел вступить в ряды чеченского мобильного отряда особого назначения "Ахмат". С этой целью он искал пути связи с российскими спецслужбами и пытался получить от них задание - распространять российскую пропаганду на территории Черкасской области.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников). Пока его содержат под стражей.

  • 24 сентября сообщили, что руководителю так называемой народной милиции Казачьей Лопани на Харьковщине объявлено подозрение в коллаборационизме.

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