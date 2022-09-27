Об этом сообщили в СБУ .

По информации следствия, мужчина в июле 2022 года переехал в Черкассы из Северодонецка под видом переселенца с Востока. Там он распространял прокремлевскую пропаганду и оправдывал ракетные удары по городам Украины и другие преступления России.

Кроме того, он хотел вступить в ряды чеченского мобильного отряда особого назначения "Ахмат". С этой целью он искал пути связи с российскими спецслужбами и пытался получить от них задание - распространять российскую пропаганду на территории Черкасской области.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников). Пока его содержат под стражей.

24 сентября сообщили, что руководителю так называемой народной милиции Казачьей Лопани на Харьковщине объявлено подозрение в коллаборационизме.