Планировал помочь РФ обесточить 5 областей Украины: СБУ задержала чиновника Укрэнерго, работавшего на ФСБ
Служба безопасности Украины задержала должностное лицо регионального подразделения Укрэнерго, которое собирало для ФСБ разведданные об электроподстанциях в пяти областях Украины
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Отмечено, что должностное лицо регионального подразделения компании "Укрэнерго", возглавлявшее группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии, собирало информацию о местоположении ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Также он сообщал российской спецслужбе об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов.
Информатор передавал сведения российской спецслужбе через "связный", который находился во временно оккупированной Горловке. Как отмечают в Службе безопасности, развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины.
По данным следствия, российская спецслужба завербовала мужчину до начала полномасштабного вторжения и перевела в "спящий режим".
"После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" своего агента и определила ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали в Харькове во время выполнения разведывательной задачи ФСБ. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
- Также СБУ задержала экс-депутата-коммуниста Запорожского горсовета, корректировавшего огонь РФ по Украине.
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