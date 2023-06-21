Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечено, что должностное лицо регионального подразделения компании "Укрэнерго", возглавлявшее группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии, собирало информацию о местоположении ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Также он сообщал российской спецслужбе об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов.

Информатор передавал сведения российской спецслужбе через "связный", который находился во временно оккупированной Горловке. Как отмечают в Службе безопасности, развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала мужчину до начала полномасштабного вторжения и перевела в "спящий режим".

"После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" своего агента и определила ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в Харькове во время выполнения разведывательной задачи ФСБ. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.