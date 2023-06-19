Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался работник местной станции Укрзализныци, которого в начале года завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

По указанию спецслужбы РФ мужчина собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники. Кроме того, он фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые происходила передислокация тяжелых вооружений и боеприпасов Сил обороны.

"Также российские захватчики рассматривали "вариант диверсии" на объектах Укрзализныци при участии завербованного агента. Таким образом, агрессор планировал сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружили гранаты Ф-1 и РГД-5, большое количество патронов к стрелковому оружию и дымовые шашки. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.