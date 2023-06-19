Планировал диверсии для срыва контрнаступления: СБУ на Днепропетровщине задержала завербованного РФ работника Укрзализныци
Служба безопасности Украины задержала работника Укрзализныци, который по указанию российских спецслужб планировал взорвать железную дорогу на Днепропетровщине
Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что злоумышленником оказался работник местной станции Укрзализныци, которого в начале года завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.
По указанию спецслужбы РФ мужчина собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники. Кроме того, он фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые происходила передислокация тяжелых вооружений и боеприпасов Сил обороны.
"Также российские захватчики рассматривали "вариант диверсии" на объектах Укрзализныци при участии завербованного агента. Таким образом, агрессор планировал сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте", - говорится в сообщении.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружили гранаты Ф-1 и РГД-5, большое количество патронов к стрелковому оружию и дымовые шашки. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
- 13 июня в Днепропетровской области задержали мужчину, который за денежное вознаграждение собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.
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