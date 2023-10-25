Планетаход NASA обнаружил новые доказательства того, что на Марсе когда-то были условия для жизни

Об этом пишет Space.

В новом исследовании ученые проанализировали данные марсохода Curiosity, полученные при изучении особых форм рельефа на Марсе, представляющих собой склоны и углубления между возвышенностями. Они создали моделирование эрозионных процессов на Красной планете в течение миллионов лет и выяснили, что некоторые формы рельефа, вероятнее всего, остатки пропавших рек из жидкой воды.

Ученые считают, что весь Марс миллиарды лет назад был покрыт большим количеством рек, а значит, здесь были благоприятные условия для появления и эволюции жизни. Выявление новых доказательств существования рек из жидкой воды свидетельствует о том, что условия на этой планете были подходящими для появления жизни, и Марс мог быть когда-то действительно обитаемым водным миром. Теперь только осталось выявить признаки ее существования.

Фото: Скрин

О том, что реки существовали на Марсе известно уже со времен, когда первый космический аппарат Маринер-9 сделал снимки высохших речных каналов. Марсоходы, работающие на Красной планете, в частности Curiosity, ранее находили минералы, которые могли образоваться только при присутствии воды, что указывает на существование рек на Красной планете миллиарды лет назад. Кроме того, исследование кратера Гейла показало, что в нем находилось озеро из жидкой воды.