Планетаход NASA обнаружил новые доказательства того, что на Марсе когда-то были условия для жизни
По данным планетохода Curiosity, на Марсе когда-то текли редкие водные реки, охватывавшие большую часть планеты. Это доказывает, что там можно было жить
Об этом пишет Space.
В новом исследовании ученые проанализировали данные марсохода Curiosity, полученные при изучении особых форм рельефа на Марсе, представляющих собой склоны и углубления между возвышенностями. Они создали моделирование эрозионных процессов на Красной планете в течение миллионов лет и выяснили, что некоторые формы рельефа, вероятнее всего, остатки пропавших рек из жидкой воды.
Ученые считают, что весь Марс миллиарды лет назад был покрыт большим количеством рек, а значит, здесь были благоприятные условия для появления и эволюции жизни. Выявление новых доказательств существования рек из жидкой воды свидетельствует о том, что условия на этой планете были подходящими для появления жизни, и Марс мог быть когда-то действительно обитаемым водным миром. Теперь только осталось выявить признаки ее существования.
Фото: Скрин
О том, что реки существовали на Марсе известно уже со времен, когда первый космический аппарат Маринер-9 сделал снимки высохших речных каналов. Марсоходы, работающие на Красной планете, в частности Curiosity, ранее находили минералы, которые могли образоваться только при присутствии воды, что указывает на существование рек на Красной планете миллиарды лет назад. Кроме того, исследование кратера Гейла показало, что в нем находилось озеро из жидкой воды.
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- Также экспериментальный марсоход NASA Perseverance провел исследование и обнаружил, что из тонкой марсианской атмосферы можно извлечь подходящий для дыхания кислород.
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