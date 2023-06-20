Об этом пишет ScienceAlert .

NASA создало три видео, которые охватывают разные регионы мира и на которых можно увидеть динамику выбросов углекислого газа в 2021 году. Оранжевым цветом показаны выбросы от ископаемого топлива, красным – от сжигания биомасс, зеленый представляет наземные экосистемы и синий – океан.

Синие точки показывают, где углерод поглощается океанскими водами, а зеленые – сушей. В атмосфере Земли доминирует именно оранжевый цвет, то есть выбросы от ископаемого топлива, которые распространяются по площади планеты в течение месяцев.

На видео с Южной и Северной Америкой можно увидеть, как активно леса Амазонки поглощают углерод.

В ролике , показывающем Европу, Ближний Восток и Африку, можно увидеть более высокие концентрации выбросов ископаемого топлива в европейских странах и Саудовской Аравии. Есть также менее заметное облако красных выбросов сельскохозяйственных производств, поступающих из Центральной Африки .

На видео Азии и Австралии наибольшее количество загрязнений приходится на Пекин в Китае, особенно по сравнению с Австралией, где выбросы почти отсутствуют.