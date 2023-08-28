План защиты критической инфраструктуры и переход на западные самолеты: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором, в частности, обсудили защиту критической инфраструктуры
Об этом он сообщил в Telegram.
"Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым", - отметил Зеленский.
По его словам, участники заседания заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками, генерал-полковника Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Также участники рассмотрели вопрос реализации плана защиты критической, энергетической инфраструктуры и подготовки к зиме.
Также обсуждалась разработка программы перехода на перспективные типы самолетов.
"Отчет об инспектировании военно-врачебных комиссий рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны", - отметил Зеленский.
Что известно об открытых делах в отношении работников военкоматов
26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.
Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.
Правоохранители сообщают, что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.
3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КМВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.
Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.
5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.
7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.
9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.
В Черкасской области трем лицам, которые, вероятно, брали взятку за оформление призывника на военный учет, объявлено о подозрении. Среди них – сотрудник территориального центра комплектования и медик.
22 августа Офис генпрокурора сообщил, что в Украине провели более 200 одновременных обысков в военкоматах и ВВК.
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