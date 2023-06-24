Об этом заявил инспектор германских Военно-воздушных сил Инго Герхартц, передает n-tv.

По словам Герхартца, учения Air Defender стали свидетельством того, что из-за своего геостратегического, географического и геополитического положения Германия должна рассматривать себя как центр и быть способной принимать у себя силы НАТО.

По оценке Бундесвера, десятидневные маневры воздушных сил Альянса почти не повлекли за собой перебоев в гражданском воздушном движении.

Инспектор Люфтваффе добавил, что учения с участием 250 самолетов из 25 стран прошли "совершенно гладко". Благодаря хорошей планировке немецких диспетчеров не было "ни одной отмены рейсов" в гражданском воздушном сообщении, а задержки были лишь "в пределах нескольких минут".

В общем, учения были "полным успехом", сказал Герхарц, выступая на авиабазе Ягель в Шлезвиг-Гольштейне. По его словам, они доказали, что союзники способны опрокидывать большое количество военной техники за несколько дней и что они могут выдержать двухнедельные масштабные учения.

Инспектор ВВС подчеркнул, что из 2000 запланированных полетов фактически произошло 1800. В один день самолеты были приземлены из соображений безопасности из-за грозы.

"Выполнение плана на 90% все еще является самым высоким показателем для таких масштабных учений", – сказал Герхартц.