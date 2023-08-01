На таких темах делают акцент международные издания утром 1 августа.

План Украины на случай, если Россия убьет Зеленского

Такая ситуация лишит Украину одного из самых ценных активов, уверены в Politico. "С тех пор как он отклонил предложение об эвакуации, сказав своим будущим американским спасателям: "Мне нужны боеприпасы, а не машина", - украинский президент играет ключевую роль в мобилизации международной поддержки для борьбы с Россией", – пишет издание.

За первые несколько недель после полномасштабного вторжения на Зеленского было совершено по меньшей мере десяток серьезных покушений российскими диверсионно-разведывательными группами, в том числе чеченцами и наемниками "Вагнера", которые пытались прорваться в тщательно охраняемый и контролируемый правительственный квартал Киева.

Теперь риски меньшие, чем во время хаоса первых военных недель, однако они все еще есть. Последние призывы убить Зеленского прозвучали в марте. Из-за такой угрозы все визиты украинского президента за границу тщательно планируются и держатся в тишине до поры до времени.

"Кремль имеет ужасный послужной список в операциях по организации убийств. Вспомните Александра Литвиненко, офицера российской разведки, который перешел на сторону Великобритании и был отравлен радиацией в 2006 году, или неудачное отравление "Новичком" в 2018 году Сергея Скрипаля, британского двойного агента, в Солсбери, Англия", – подчеркивает Politico.

Представители Украины не обсуждают публично планы на случай того, что что-то случится с Зеленским, однако согласно интервью с украинскими чиновниками, законодателями и аналитиками, такой план все же существует. Об этом заявил, в частности, и государственный секретарь США Энтони Блинкен: "Украинцы имеют планы, о которых я не собираюсь говорить и вдаваться в подробности, чтобы так или иначе обеспечить то, что мы называем "преемственностью власти".

Формально согласно Конституции линия правопреемства четкая. "Когда президент не может исполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя глава Верховной Рады Украины", – объясняет депутат Николай Княжицкий.

Между тем нынешний глава ВР Стефанчук особой популярностью не пользуется, поэтому, по мнению старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Адриана Каратницкого, в случае необходимости может возникнуть коллективное правительство из команды лидеров. Он также надеется, что свою роль играет хорошо известный ведущий и волонтер Сергей Притула.

"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому если бы с Зеленским произошло что-то ужасное, это не было бы быть настолько решающим, как вы могли бы подумать", - считает Каратницкий.

Politico также обращается к истории, отмечая, что существенную роль могло сыграть убийство лидера в автократическом сообществе, но не в демократическом.

У украинцев более сбалансированный взгляд на Зеленского, они видят в нем как сильные, так и слабые стороны. Хотя его хвалят за отличное руководство в военное время, его также критикуют за просчеты, пишет издание. Международные СМИ, напротив, были очарованы харизматичной привлекательностью Зеленского и очарованы простой историей о Давиде против Голиафа. Его риторика и ораторское искусство восхищают сердца аудиторий Запада. Поэтому его устранение, вероятно, многих из этих людей ошеломит и сделает неуверенными в том, как быть дальше. Такой момент может усилить давление на переговоры и компромисс.

"Однако это не война одного человека. И по крайней мере в Украине мало кто сомневается, что другие лидеры, не менее достойные, поднимутся на борьбу, как они это делали после вторжения", - заключает медиа.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Российские удары убили по меньшей мере 10 человек, среди которых 10-летняя девочка и ее мать, и ранили более 100 других в украинском Херсоне и Кривом Роге – родном городе президента Владимира Зеленского, сообщает The Washington Post и отмечает, что атаки произошли во время встречи министров иностранных дел Украины и Хорватии в Киеве, где они договорились о возможности использования хорватских портов для экспорта украинского зерна после краха Черноморского зернового соглашения.

Тем временем CNN акцентирует внимание на том, что Москва атаковала родной город Зеленского после того, как он заявил, что война пришла в Россию. "Через день после того, как Владимир Зеленский заявил, что война "возвращается в Россию", и попытался нанести удар по Москве с беспилотника, Кремль в понедельник нанес смертоносный авиаудар по родному городу украинского президента – Кривому Рогу", – пишет медиа.

По меньшей мере шесть человек погибли, в том числе 5-летняя девочка, и десятки других были ранены, когда пара баллистических ракет попала в здание школы и жилую многоэтажку в центральном украинском городе.

Также об этой атаке упоминают большинство других международных изданий, сообщая о количестве пострадавших, подчеркивая именно то, что это родной город Зеленского, и делая предположения, что спровоцировало эту атаку.

Фото: gettyimages

Украина планирует экспортировать зерно через хорватские порты

Украина и Хорватия договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и Адриатическом море во время визита в Киев министра иностранных дел Хорватии, пишет The New York Times.

Хорватия предложила Украине использовать свои порты в начале этого месяца после того, как Россия вышла по Черноморской зерновой инициативы, позволявшей украинскому экспорту обходить морскую блокаду Москвы.

"Теперь мы будем работать над тем, чтобы построить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально использовать эту возможность", - цитирует NYT Кулебу, который также отмечает важность таких шагов для продовольственной безопасности мира.

Аналогично этот вопрос освещает ряд других изданий.