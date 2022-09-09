План санкций против РФ выполнен на 70%, - Ермак
Состоялось очередное заседание Международной экспертной группы по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и экс-советник Президента США по национальной безопасности Посол Майкл Макфол
Об этом сообщает сайт офиса президента Украины.
Андрей Ермак сообщил о достижении весомого результата – выполнении на 70% Плана действий, представленного в апреле этого года.
Руководитель ОП предложил членам группы Ермака-Макфола новые идеи для обсуждения. В первую очередь речь идет о документе о признании России государством – спонсором терроризма. Он отметил, что это непростой процесс, но не стоит останавливаться, потому что Россия является террористическим государством. Также этого требует украинский народ.
Еще одним важным вопросом является запрет на получение виз русскими гражданами. Он отметил, что Еврокомиссия предложила приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ, но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения.
Андрей Ермак обратил внимание на то, что Украина активно выполняет внутреннюю работу по санкциям против РФ. В частности, на днях были применены санкции к более чем 600 лицам, относящимся к руководящей верхушке России. Создана Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики.
Также участники группы обсудили необходимость введения санкций в области атомной энергетики, отказ от импорта урана из России. Также речь шла о системной пошаговой реализации ограничения цены на российскую нефть, что существенно снизит поступление в бюджет РФ и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль.
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