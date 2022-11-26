План россиян "Голодомор 2.0" будет разбит: заработала инициатива "Зерно из Украины"

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции саммита, также отчитывался Андрей Ермак в телеграммах.

26 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, состоялся Международный учредительный саммит International Summit on Food Security в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine.

"Событие, во время которого мир четко дал понять: планы россиян по "Голодомору 2.0 будут разбиты", - подчеркивает глава ОП Андрей Ермак, координатор реализации программы "Зерно из Украины".

В гибридном режиме приняли участие главы государств Европейского Союза, Генеральный секретарь НАТО, делегаты ООН, Агентства США по международному развитию и другие мировые лидеры и представители фондов.

По словам Ермака, суть программы "Зерно из Украины" состоит в том, что каждый участник инициативы может приобрести украинские агропродукты. Затем их будут транспортировать в другие государства, которые так могут избежать голода. Работа Grain from Ukraine – также вклад в развитие экономики Украины.

Глава ОП информирует, что 26 ноября в порту Черноморск началась загрузка второго судна Calisto – 30 тысяч тонн пшеницы отправятся в Эфиопию.

"Также в порты Украины идут еще 3 судна - NEVA, KEREM, RUBIMAR, которые смогут вывезти 82 тысячи тонн пшеницы для нужд стран, находящихся на грани голода", - пишет Андрей Ермак.

В ходе саммита президент Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на 26 ноября "на первом учредительном саммите мы уже собрали около $150 миллионов".

Напомним, Украина приобрела за государственный счет 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine – они отправились в Эфиопию и Сомали.

Агентство США по международному развитию обещало направить до $20 миллионов для отправки украинского зерна наиболее уязвимым слоям населения мира в рамках программы "Зерно из Украины".

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