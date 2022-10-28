"План реализуется": завод компании Baykar в Украине планируют построить через два года
Генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар сообщил, что, несмотря на некоторые препятствия, план по строительству завода в Украине продвигается
Об этом он сообщил Reuters .
По словам Халюка Байрактара, несмотря на препятствия, созданные вторжением России в Украину, планы по строительству завода продвигаются.
"Наш план реализуется", - сказал глава Bayka.
По его словам, они уже завершили фазу детального проектирования и имеют при себе готовый архитектурный проект. Теперь они приступают к строительству. Закончить его компания планирует в течение двух лет.
Украина занимает важное место в цепочке поставок Baykar. В частности, беспилотник Akinci, беспилотный истребитель Kizilelma (Golden Apple), которые сейчас разрабатывают, используют украинские двигатели от Мотор Сич и Иваченко-Прогресс.
- 8 августа стало известно, что Халюк Байрактар приобрел в Украине участок строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".
- 11 сентября гендиректор компании Baykar заявил, что в результате не планирует отменять планы по строительству завода в Украине.
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