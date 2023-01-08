Ровно год назад это казалось невозможным. Немецкое правительство гордится тем, что получает 0% газа, 0% нефти и 0% угля из России.

Немецкий министр финансов в новогоднем тексте для Financial Times гордится тем, что бизнес снизил потребление на 20%. И уверенно заявляет, что знает, как предотвратить "коллапс индустриального производства" во время энергетического кризиса.

Европейский союз выделяет 255 миллиардов евро на то, чтобы реализовать план Re-Power EU: способ еще уменьшить зависимость от России. 8 из 10 европейцев поддерживают этот курс — понимают, что энергетический кризис вызван именно россиянами.

Все это год назад действительно казалось фантастикой. Просто вспомним январь 2022 года.

Европейский союз выделяет 255 миллиардов евро на то, чтобы реализовать план Re-Power EU: способ еще уменьшить зависимость от России. 8 из 10 европейцев поддерживают этот курс — понимают, что энергетический кризис вызван именно россиянами

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Россия на пике влияния на Европу. Энергетическое оружие полностью заряжено – европейцы официально (по данным Евростата) зависимы на 83% в поставках газа и на 50% в поставках нефти. Поразительные результаты приносит многолетняя работа фрау Меркель: Германия стремится к тому, чтобы получать 130% потребности в газе из Москвы, то есть не только давать бизнесу дешевый газ, но и зарабатывать на нем. За последние 10 лет сон Европы позволил россиянам заработать 1 000 000 000 000 евро. Триллион. С этих денег россияне покупают электронику для ракет, финансируют пропаганду и коррупцию.

Неудивительно, что российские стратеги были уверены: после вторжения в Украину никто не рискнет отказаться от дешевого ресурса. И в первые недели войны так и было: первые "санкции из ада" не трогали энергетику.

Первые поездки с убеждением в том, что Россию нужно душить финансово, мы начали еще в марте — команда дипломатов, чиновников и экспертов, которым не нужно ни у кого спрашивать "что делать". Знали, куда ехать и с кем говорить

В Берлине и Брюсселе чувствовалась нескрываемая паника. Политики и чиновники признавали, что допустили ошибку, но боялись сделать любые резкие шаги. Прошло полгода и европейцы очнулись, с помощью администрации Байдена, и наших аргументов и расчетов.

Европейцы нашли способ заменить нефтяные поставки. Именно нефть давала россиянам львиную часть доходов. Ограничения цены на нее не вредят Европе, но уже в следующем году повлекут за собой падение добычи в России наполовину.

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Европейцы нашли способ заменить нефтяные поставки. Именно нефть давала россиянам львиную часть доходов. Ограничения цены на нее не вредят Европе, но уже в следующем году повлекут за собой падение добычи в России наполовину. Это убьет значительную часть бюджета и при этом уничтожит несколько регионов, зависящих от добычи. Российский газ санкционировал сам себя, шантажом и взрывами на собственном газопроводе. Никто больше не будет с ними работать, "Газпром" не вернется на европейский рынок.

И хотя в этом году Россия заработала свои 120 миллиардов в ЕС, следующий будет для нее голодным. Нефть дешевая, газ некуда девать. Под угрозой – вдумайтесь – треть российского федерального бюджета. Это по оптимистичным прогнозам для россиян, хотя реальных цифр нет — засекречены.

Это еще не будет решающим значением для хода войны. Когда в российской семье становится меньше денег, папа не прекращает пить, а дети меньше едят. Но с каждым годом наш враг будет слабее, энергетического оружия уже нет и не будет.

Что дальше? Еще более сложная работа. Российских энергетических мошенников нельзя недооценивать, как нельзя недооценивать военных. В следующем году Европу ждет продолжение энергетического кризиса – ломка отказа от дешевого топлива будет продолжаться.

Важной датой станет 5 февраля – начало санкций против российских нефтепродуктов. Россия надеется на контрнаступление. В этот момент активизируются все российские агенты, часть европейского бизнеса и политики типа Орбана.

Нам нужно будет подержать за ручку каждое правительство и успокоить, что топливный кризис это не страшно, мы его проходили и даже стали сильнее.

А потом взяться за священную русскую корову: атомную энергетику. В 2022 году Россия стала государством, действия которого можно квалифицировать, как ядерный терроризм. При этом она продолжает поставлять уран и топливные сборки, строить реакторы по всему миру. По состоянию на 2020 год "Росатом" готовил или строил 23 проекта реакторов за границей - на всех континентах. Тот же "Росатом", который пытается незаконно "отжать" Запорожскую АЭС, ставя под угрозу весь континент.

В 2022 году Россия стала государством, действия которого можно квалифицировать, как ядерный терроризм. При этом она продолжает поставлять уран и топливные сборки, строить реакторы по всему миру. Добиться санкций в этой сфере будет еще сложнее, чем в нефти и газе

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Добиться санкций в этой сфере будет еще сложнее, чем в нефти и газе, но мы показали, что умеем достигать невозможного. Все команды — дипломаты, политики, аналитики, эксперты — мы уже постепенно переходим из успешного спринта в успешный марафон, есть и силы, и настроение бороться.

Ну, и самое сложное – домашнее задание. Потому санкции — это о том, как душить врага. А для восстановления современной новой энергетической инфраструктуры нужны живые инвестиции. Чтобы деньги пришли в Украину, мы должны продемонстрировать на своем примере, что готовы проводить энергетические реформы.

Не только контролировать олигархов, но и собственную энергетическую систему делать прозрачной и подотчетной. Назначать независимых управленцев, помогать деньгами только бедным. А еще экономить энергию, как это стали делать немцы и европейцы.

Очень много задач впереди, но я бы уже не назвала их "невозможными".

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Об авторе. Лана Зеркаль, украинская дипломат, эксзамминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции

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