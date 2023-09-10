План разминирования сельхозземель: 470 тыс. га плодородных почв подлежат обследованию
Согласно плану разминирования сельскохозяйственных земель на деоккупированных территориях 470 000 гектаров украинских плодородных земель подлежат обследованию
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
В частности, речь идет о землях Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Черкасчины, Днепропетровщины, Николаевщины, Херсонщины, Харьковщины и Запорожья.
Отмечается, что для разминирования привлекаются более тысячи специалистов и 17 машин от Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, ДСНС, Нацгвардии, Нацполиции и операторов противоминной деятельности.
В Минобороны добавляют, что на сегодняшний день уже обследовано почти 188 600 га сельскохозяйственных земель, из которых 124 017 га нуждаются в очистке.
Так, в рамках оперативного реагирования из них уже очищено 76 223 га, более 7800 га нуждаются в проведении мероприятий гуманитарного разминирования, осуществляемого операторами противоминной деятельности.
В рамках оперативного реагирования по состоянию на 4 сентября очищены сельскохозяйственные земли:
- Херсонская область – 68 310 га;
- Харьковская область – 49 га;
- Николаевская область – 8 417 га;
- Киевская область – 947 га;
- Черниговская область – 95 га.
В Министерстве также отмечают, что оперативное реагирование существенно снижает уровень опасности, но не дает полной гарантии отсутствия взрівоопасных предметов.
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