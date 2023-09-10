План разминирования сельхозземель: 470 тыс. га плодородных почв подлежат обследованию

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В частности, речь идет о землях Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Черкасчины, Днепропетровщины, Николаевщины, Херсонщины, Харьковщины и Запорожья.

Отмечается, что для разминирования привлекаются более тысячи специалистов и 17 машин от Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, ДСНС, Нацгвардии, Нацполиции и операторов противоминной деятельности.



В Минобороны добавляют, что на сегодняшний день уже обследовано почти 188 600 га сельскохозяйственных земель, из которых 124 017 га нуждаются в очистке.

Так, в рамках оперативного реагирования из них уже очищено 76 223 га, более 7800 га нуждаются в проведении мероприятий гуманитарного разминирования, осуществляемого операторами противоминной деятельности.

В рамках оперативного реагирования по состоянию на 4 сентября очищены сельскохозяйственные земли:

Херсонская область – 68 310 га;

Харьковская область – 49 га;

Николаевская область – 8 417 га;

Киевская область – 947 га;

Черниговская область – 95 га.

В Министерстве также отмечают, что оперативное реагирование существенно снижает уровень опасности, но не дает полной гарантии отсутствия взрівоопасных предметов.