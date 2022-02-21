План Путина относительно нового вторжения в Украину "уже начался", - правительство Британии

Об этом сообщает Sky news.



В правительстве считают, что российский "сценарий" начала военных действий против Украины начал "воспроизводиться в режиме реального времени".



"Мы видим, что элементы из российского учебника, которые мы видим в определенных ситуациях, начинают воспроизводиться в реальном времени. Данные нашей разведки свидетельствуют о том, что они все еще намерены начать вторжение, и мы готовы действовать при необходимости", - подчеркнул спикер премьера Великобритании.



"Но самое важное, что мы все еще думаем, что есть окно для дипломатии, как мы убедились во время обсуждений в выходные, и мы хотим над этим работать", - добавил он.

Напомним, в случае нового вторжения России в Украину Великобритания и США планируют наложить запрет на торговлю РФ в фунтах стерлингов и долларах.