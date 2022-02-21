План Путина относительно нового вторжения в Украину "уже начался", - правительство Британии
У премьер-министра Великобритании заявили, что реализация плана президента РФ Владимира Путина нового вторжения в Украину фактически уже началась, но остается "окно для дипломатии"
Об этом сообщает Sky news.
В правительстве считают, что российский "сценарий" начала военных действий против Украины начал "воспроизводиться в режиме реального времени".
"Мы видим, что элементы из российского учебника, которые мы видим в определенных ситуациях, начинают воспроизводиться в реальном времени. Данные нашей разведки свидетельствуют о том, что они все еще намерены начать вторжение, и мы готовы действовать при необходимости", - подчеркнул спикер премьера Великобритании.
"Но самое важное, что мы все еще думаем, что есть окно для дипломатии, как мы убедились во время обсуждений в выходные, и мы хотим над этим работать", - добавил он.
- Напомним, в случае нового вторжения России в Украину Великобритания и США планируют наложить запрет на торговлю РФ в фунтах стерлингов и долларах.
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