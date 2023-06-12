План Путина не ограничивался только Украиной, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Офицер батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко считает, что план Путина предусматривал агрессию против стран Балтии и других стран Европы
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния интенсивно поддерживают Украину, потому что понимают, что находятся в зоне прямого риска. Когда Путин начинал войну, то его план не ограничивался только Украиной. Этот план включал, как минимум, гибридную агрессию против стран Балтии, а может и полномасштабную. Этот план предусматривал такую же агрессию в отношении Польши и других стран", - подчеркнул Ильенко.
Офицер напомнил о заявлении, которое Кремль направил в Вашингтон накануне полномасштабного вторжения в Украину.
"Тогда в Кремле заявили, что НАТО должно забираться из стран бывшего Варшавского договора. Тем самым Россия задавала вопрос восстановления советской сферы влияния в Европе. Политическое руководство этих стран поняло, что если Путин начал безумную войну против Украины, то и к другим его заявлениям нужно относиться, как к реальной угрозе. Они понимают, что Украина борется за них также, чтобы война не пришла на их землю", - подчеркнул Ильенко.
- Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден , что саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления нашего государства в Альянс.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное