Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния интенсивно поддерживают Украину, потому что понимают, что находятся в зоне прямого риска. Когда Путин начинал войну, то его план не ограничивался только Украиной. Этот план включал, как минимум, гибридную агрессию против стран Балтии, а может и полномасштабную. Этот план предусматривал такую же агрессию в отношении Польши и других стран", - подчеркнул Ильенко.

Офицер напомнил о заявлении, которое Кремль направил в Вашингтон накануне полномасштабного вторжения в Украину.

"Тогда в Кремле заявили, что НАТО должно забираться из стран бывшего Варшавского договора. Тем самым Россия задавала вопрос восстановления советской сферы влияния в Европе. Политическое руководство этих стран поняло, что если Путин начал безумную войну против Украины, то и к другим его заявлениям нужно относиться, как к реальной угрозе. Они понимают, что Украина борется за них также, чтобы война не пришла на их землю", - подчеркнул Ильенко.