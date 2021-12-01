План по добыче угля в ноябре выполнили на 107%: получили более 2 млн тонн
В ноябре 2021 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2490654 тонны угля
Об этом сообщает профсоюз работников угольной промышленности Украины.
Угледобывающие предприятия всех форм собственности в Украине выполнили месячный план на 107%.
В то же время, государственные шахты достигли уровня 68% и добыли 339 545 тонн угля.
Больше породы добыло угольное объединение Днепропетровской области "ДТЭК Павлоградуголь" - 1 370 141 тонна от общего показателя, выполнив план на 98%.
В Донецкой области получили 1018765 тонн. В то же время, на государственных шахтах региона уровень добычи снизился по сравнению с плановым заданием: за месяц они добыли 237 797 тонн.
Кроме того, предприятия Луганской области за месяц добыли 19535 тонн угля, во Львовской области - 78103 тонны и 2110 тонн в Волынской.
В профсоюзе отмечают, что с начала года 26617084 тонны угля добыли в Украине. Следовательно, предприятия выполнили план на 106%.
- Напомним, замминистра энергетики Максим Немчинов сообщил, что Российская Федерация блокирует поставки угля из Казахстана в Украину, поэтому страна фактически находится в состоянии энерговойны .
- 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что семь кораблей с углем "Panamax" уходят в Украину, и они закроют потребности до конца отопительного сезона.
- 30 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация со снабжением угля на тепловые электростанции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.43
-
EUR
Покупка 30.66Продажа 31.09
- Актуальное
- Важное