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План по добыче угля в ноябре выполнили на 107%: получили более 2 млн тонн

1 декабря, 2021 среда
17:04
Экономика уголь

В ноябре 2021 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2490654 тонны угля

Об этом сообщает профсоюз работников угольной промышленности Украины.

Угледобывающие предприятия всех форм собственности в Украине выполнили месячный план на 107%.

В то же время, государственные шахты достигли уровня 68% и добыли 339 545 тонн угля.

Больше породы добыло угольное объединение Днепропетровской области "ДТЭК Павлоградуголь" - 1 370 141 тонна от общего показателя, выполнив план на 98%.

В Донецкой области получили 1018765 тонн. В то же время, на государственных шахтах региона уровень добычи снизился по сравнению с плановым заданием: за месяц они добыли 237 797 тонн.

Кроме того, предприятия Луганской области за месяц добыли 19535 тонн угля, во Львовской области - 78103 тонны и 2110 тонн в Волынской.

В профсоюзе отмечают, что с начала года 26617084 тонны угля добыли в Украине. Следовательно, предприятия выполнили план на 106%.

  • Напомним, замминистра энергетики Максим Немчинов сообщил, что Российская Федерация блокирует поставки угля из Казахстана в Украину, поэтому страна фактически находится в состоянии энерговойны .
  • 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что семь кораблей с углем "Panamax" уходят в Украину, и они закроют потребности до конца отопительного сезона.
  • 30 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация со снабжением угля на тепловые электростанции.
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