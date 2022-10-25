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"План Маршалла" для Украины: Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всеми пособиями на восстановление

25 октября, 2022 вторник
12:26
Мир

Евросоюз подтвердил свои обязательства относительно помощи Украине – начиная от пособия для ежедневного выживания страны, включая выплаты зарплат и пенсий, вплоть до послевоенной реконструкции и модернизации

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей вступительной речи на Международной конференции по обсуждению послевоенного восстановления Украины, сообщает Deutsche Welle.

Она отметила, что у Украины сейчас статус кандидата в ЕС, и добавила, что поддержка Киева в долгосрочной перспективе принесет пользу Союзу.
"Мы не можем терять времени, масштабы разрушений ужасают. Всемирный банк оценивает стоимость убытков в 350 миллиардов евро (345 миллиардов долларов)", – сказала фон дер Ляйен.

Необходимость немедленной помощи Украине отметил и канцлер Германии Олаф Шольц.
"Война обязательно закончится. И когда это произойдет, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее борьбу за безопасность, свободу и демократию. Мы знаем, что нет двух одинаковых историй стран. Но по нашему собственному историческому опыту мы также знаем, что реконструкция всегда возможна и что за эту задачу браться никогда не рано", – сказал Шольц.

Он призвал, чтобы работу над "Планом Маршалла" XXI века начали немедленно. Секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины готова стать Еврокомиссия, отметила ее глава Урсула фон дер Ляйен.

С помощью видеосвязи к участникам конференции обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что те, кто инвестирует в реконструкцию Украины, прежде всего инвестируют в реконструкцию будущего члена ЕС.

  • Напомним, 24 октября в Берлине был открыт украинско-германский экономический форум. Его открыли канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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