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OPINION

"План Макрона" в игре

Орест Сохар
1 мая, 2023 понедельник
10:04
Мнение

Лидеры Китая и Франции вдруг синхронизировали свои эмоции, "болея" за "конфликт" в Украине

Сакральная формула мира вроде еще не известна, но сам мир ожидается уже летом. Иными словами, нам начинают продавать путинский план, но завернутый в плотную китайскую хитрость и перевязанный французской непосредственностью.

Американская и японская пресса недавно написали, что Си и Макрон в едином политическом лоне вынашивают "мирный план". Его можно назвать биполярным, ведь работа ведется политиками от разных политических полюсов.

Понятно, что все было договорено во время визита Макрона в Си. Из газет известно, что французский президент просил китайского коллегу поговорить с Зеленским. Это должно было стать отправной точкой публичной реализации проекта. Разговор состоялся. Накануне президент общался с Макроном.

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"Ключик" к миру прост, как звезда на кремле: речь идет о переговорах, о которых московские политики толкут чуть ли не с 24 февраля 2022 года. Иногда даже кажется, что они и ворвались в Украину, чтобы начать переговоры о завершении войны

"Ключик" к миру прост, как звезда на кремле: речь идет о переговорах, о которых московские политики толкут чуть ли не с 24 февраля 2022 года. Иногда даже кажется, что они ворвались в Украину, чтобы начать переговоры о завершении войны.

Французы надеются посадить за один стол Украину и Московию уже летом, считает Bloomberg. Японская Nikkei утверждает, что Пекин еще больше заряжен на оптимизм: КНР летом ожидает и завершение войны.

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Согласно официальной версии, "голубые береты" Си и Макрон только садятся готовить свой план, но этот биполярный оптимизм о "финале уже летом" заставляет думать, что все ходы уже расписаны.

Пока подготовка украинско-российских переговоров выглядит так.

КНР отправят в Киев спецпредставителя, затем он отправится в Московию. Его задача - "политическое урегулирование" войны, которую китайские дипломаты назвали "кризисом". Как будто речь идет о каком-то девайсе, в котором нужно изменить настройки, и все стабилизируется.

Макрон поручил своему советнику Эммануэлю Бонну вместе с главой МИД КНР Ваном І создать "рамки" для предстоящих переговоров Зеленского с бункерным. Любопытно, что именно Бонн до полномасштабного вторжения проводил переговоры с россиянами, а в январе 2022-го прилетал в Киев. Французы сняли документальное кино о том времени, где Бонн искренне признается: "Путин всегда лжет". Тот же Путин, с которым Елисейский дворец собирается о чем-то договариваться.

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В какой-то степени термин "биполярный" в нашем контексте начинает играть новыми красками. В частности, французские собеседники Bloomberg утверждают, что "мирный план" даст долгосрочные гарантии безопасности для Украины и даже будет сдерживать Россию от будущих актов агрессии. Жаль, что издание не называет фамилий своих источников, а то можно было бы посоветовать посмотреть фильм с цитатой Бонна.

В дипломатических кругах предполагается, что Си с Макроном выкатят уже обнародованную китайскую версию российского плана: остановку войны по линии фронта и взаимное признание границ.

В дипломатических кругах предполагается, что Си с Макроном выкатят уже обнародованную китайскую версию российского плана: остановку войны по линии фронта и взаимное признание границ. Во французской прошивке "мира" есть очень сладкие пилюли для украинцев: весь процесс назовут "прекращением огня", оставив Украине право добиваться возвращения территорий "не военным путем".

Во французской прошивке "мира" есть очень сладкие пилюли для украинцев: весь процесс назовут "прекращением огня", оставив Украине право добиваться возвращения территорий "не военным путем".

Накануне весеннего наступления Киев сейчас в позиции силы и может подкорректировать эти хотелки, говорят дипломаты, но кремль уже сформулировал минимальный трофей, который стремится откусить от Украины: Донбасс включая Мариуполь (поскольку мечтает и дальше сохранять Азовское море как внутреннее), Крым и мини коридор между ними.

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"Если ты хочешь быть услышанным, сам должен научиться слушать". Именно поэтому, очевидно, украинский президент согласился на разговор, заранее зная сущность китайского предложения.

Украинские чиновники продолжают артикулировать цель "границы 1991-го года". Кроме того, офис Зеленского готовит свою версию плана, поддержанного британцами и американцами. Она предполагает победу на поле боя.

Будущая война сегодня в основном зависит от ВСУ, поэтому к биполярной инициативе нужно относиться с пониманием, она еще может нам понадобиться для обсуждения акта о капитуляции. Московии.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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