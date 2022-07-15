Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Россияне делают ставку на то, чтобы набрать такие "добробаты" - публику, которая имела опыт работы в армии, или ничего в этом мире не умеет", - отметил он.

По словам эксперта, также проходит определенная идеологическая мобилизация.

"Россияне не просто комплектуют свои "добровольческие батальоны", в которых обещают космические зарплаты, они еще им определенную идеологическую марку присваивают. Насколько на тактике это может оказаться эффективным во время атак на позиции ВСУ, если посадить мало обученных бойцов на танки, пытающиеся прогрызать наши позиции, этот вопрос открыт. Джавелин был эффективен даже против новейших российских танков, где были системы защиты. Здесь они пойдут на "лысых" танках", - сказал Кричевский.

Он добавил, что Россия проваливает подготовку армейского корпуса для возможного нападения из Белоруссии.

"Весь дискурс о возможном вторжении РФ из Беларуси держится на том, что в случае успеха на востоке, Кремль сможет сформировать так называемый третий армейский корпус с численностью 15 тыс. штыков - собрать резервистов и наемников. Судя по текущему положению дел у россиян со скрытой мобилізацией , формирование этого корупуса выполнено не будет. Соответственно не будет той орды, которая сможет зайти через Беларусь в Киев. Конечно, по текущим планам", - подытожил эксперт.