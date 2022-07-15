English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией План формирования армейского корпуса РФ, который должен был зайти из Белоруссии, выполнен не будет, - эксперт Defense Express Киричевски
Эксклюзив

План формирования армейского корпуса РФ, который должен был зайти из Белоруссии, выполнен не будет, - эксперт Defense Express Киричевски

15 июля, 2022 пятница
18:08
война с Россией российские войска

Россия проваливает подготовку армейского корпуса для возможного нападения из Беларуси

Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Россияне делают ставку на то, чтобы набрать такие "добробаты" - публику, которая имела опыт работы в армии, или ничего в этом мире не умеет", - отметил он.

По словам эксперта, также проходит определенная идеологическая мобилизация.

"Россияне не просто комплектуют свои "добровольческие батальоны", в которых обещают космические зарплаты, они еще им определенную идеологическую марку присваивают. Насколько на тактике это может оказаться эффективным во время атак на позиции ВСУ, если посадить мало обученных бойцов на танки, пытающиеся прогрызать наши позиции, этот вопрос открыт. Джавелин был эффективен даже против новейших российских танков, где были системы защиты. Здесь они пойдут на "лысых" танках", - сказал Кричевский.

Он добавил, что Россия проваливает подготовку армейского корпуса для возможного нападения из Белоруссии.

"Весь дискурс о возможном вторжении РФ из Беларуси держится на том, что в случае успеха на востоке, Кремль сможет сформировать так называемый третий армейский корпус с численностью 15 тыс. штыков - собрать резервистов и наемников. Судя по текущему положению дел у россиян со скрытой мобилізацией , формирование этого корупуса выполнено не будет. Соответственно не будет той орды, которая сможет зайти через Беларусь в Киев. Конечно, по текущим планам", - подытожил эксперт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Белорусь
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
Росіяни влучили ракетами у центр Вінниці, є загиблі
14 июля, 2022 четверг
"Удар по военному объекту". Представитель России при ООН прокомментировал ракетные обстрелы Винницы
переговори України з Росією
14 июля, 2022 четверг
Россия снова заговорила о переговорах с Украиной: новые условия без денацификации и демилитаризации
білорусь солдати лукашенко
13 июля, 2022 среда
Лукашенко решил вступить в войну против Украины, но еще не знает, как это сделать, - боец ВСУ Лапин
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36
    Покупка 36
    Продажа 36.82
  • EUR
    Покупка 35.8
    Продажа 36.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
16 июля
00:42
В Италии обнаружили груз с деталями для дронов: подозревают, что он должен был уйти в Россию
00:16
Госдеп США одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS и другого оружия на $500 млн
2022, пятница
15 июля
23:57
Мэр Сум призвал жителей по возможности уехать из города на выходные
23:39
"Динамо"
"Динамо" проиграло бельгийцам в благотворительном матче
23:16
Обновлено
город Днепр
РФ нанесла авиаудар по Днепру. Погиб водитель автобуса и еще два человека
23:14
Эксклюзив
Виктор Ягун
Россия может собрать в "добробаты" до 50 тыс. человек, это - ничто, - генерал-майор СБУ Ягун
23:13
На фото украинское поле пшеницы
Продолжают уничтожать урожай: оккупанты обстреляли Зеленополье дважды за день
23:09
"Это возможно абсолютно": Резников назвал условие завершения войны до конца года
22:52
Над Белоцерковским районом силы ПВО сбили вражескую ракету
22:43
Обновлено
В Кременчуге раздались взрывы
22:38
Аналитика
Сергей Згурец
Есть все предпосылки, что Юг будет освобожден первым, нужна четко спланированная операция. Колонка Сергея Згурца
22:36
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 июля
22:16
"Непродуктивно для Украины и неуважение к американцам": конгрессвумен Спартц о заявлении Милованова, назвавшего ее "животным"
22:00
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Принцип кислородной маски. Травматерапевт Оксана Наконечная рассказала о том, как помочь себе во время сильного стресса
21:42
Госдума РФ. Выступает Володин
Проведение псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины недопустимо, - ЦИК
21:06
Александр Дубилет
Бывшим руководителям ПриватБанка объявили подозрения в растрате 85,2 млн грн
21:02
Эксклюзив
Изменилась платежка за поставку газа, теперь поставщик компания "Нафтогаз Украина", - главред центра "ГазПравда"
21:02
Эксклюзив
Не стоит сдерживаться: травматерапевт рассказала о важности плача при переживании потери
20:56
На фото Денис Шмигаль и Жозеп Боррель
Ракетные удары по Виннице, Николаеву, Кременчугу, Краматорску: Шмыгаль призвал ЕС признать Россию страной-террористом
20:50
Враг снова обстрелял Славянск, есть погибшие и раненые
20:45
РФ планирует кибератаки на страны ЕС и НАТО, - канадская разведка
20:18
Обновлено
На фото последствия обстрела Бахмута
Россияне обстреляли центр Бахмута на Донетчине: есть травмированные
20:17
Иран пообещал не покупать украденное Россией украинское зерно, – Кулеба
20:16
В ОК "Север" показали уничтожение склада с боеприпасами РФ
20:07
Эксклюзив
газ
У Газсбытов есть средства и они могут возвращать переплаты, - экономист Гальчинский
20:07
Алексей Резников
Есть конкретный приказ президента Генштабу готовить планы деоккупации всей Украины, мы дойдем до границ 1991 года, - Резников
20:02
На фото Максим Марченко
Россияне выпустили по Одесчине три ракеты, одну сбила ПВО, - ОВА
19:58
Эксклюзив
Два населенных пункта в Луганской области не под контролем РФ, продолжаются бои, - Гайдай
19:57
С 2014 года украинские работодатели стали использовать русский язык втрое реже, – исследование
19:57
Я не хочу видеть убийц в своем секторе - Магучих об отстранении россиян и белорусов
19:47
"Эта маленькая страна сделала все, чтобы помочь беженцам из Украины": Германия предоставит Молдове €40 млн
19:40
"Ман Сити" оценил Зинченко в рекордные 41 млн евро
19:36
Эксклюзив
В Израиле россияне за деньги проводят антиукраинские митинги, - посол Корнийчук
19:18
В Госспецсвязи дали советы, как защитить SIM-карту от мошенников
19:08
В Украину прибыли американские реактивные системы залпового огня M270, - Резников
19:03
На Донетчине ВСУ отразили штурм, во время которого оккупанты пытались захватить Богородичное
18:54
Украинский SkyUp планирует запустить чартеры в ЕС
18:50
РФ удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех БТГ, - Генштаб ВСУ
18:46
Азовское море
На Одесчине отдыхающий во время купания подорвался на мине
18:41
Эксклюзив
Мы движемся к миру, в котором ядерное оружие является продолжением политики, а не сдерживающим фактором, - Портников
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV