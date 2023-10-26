"План действий с конкретными сроками": Зеленский созвал военный кабинет и заслушал доклады Залужного, Буданова и Умерова
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, созвал военный кабинет: на нем докладывали Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Рустем Умеров
Об этом Зеленский сообщил в telegram .
Отмечается, что военный кабинет прошел в специальном формате. На нем очно присутствовали все командующие, а именно: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" бригадный генерал Андрей Гнатов, командующий оперативно -стратегической группировкой войск "Одесса" генерал-майор Эдуард Москалев и командующий Морской пехотой генерал-лейтенант Юрий Содоль.
Они доложили о ситуации на своих направлениях, отчитались об оборонных и наступательных действиях, специальных задачах.
Также президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
"План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК. Согласовали позиции. Двигаемся дальше", - подытожил президент.
- 23 октября Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем говорили только о фронте.
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