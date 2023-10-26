"План действий с конкретными сроками": Зеленский созвал военный кабинет и заслушал доклады Залужного, Буданова и Умерова

Об этом Зеленский сообщил в telegram .

Отмечается, что военный кабинет прошел в специальном формате. На нем очно присутствовали все командующие, а именно: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" бригадный генерал Андрей Гнатов, командующий оперативно -стратегической группировкой войск "Одесса" генерал-майор Эдуард Москалев и командующий Морской пехотой генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Они доложили о ситуации на своих направлениях, отчитались об оборонных и наступательных действиях, специальных задачах.

Также президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК. Согласовали позиции. Двигаемся дальше", - подытожил президент.