План деоккупации и подготовка к зиме: Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего
В понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассмотрели план деоккупации и подготовку к зиме
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .
Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.
Также были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов.
Отмечается, что участники заседания остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду и обеспечению военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.
- 2 сентября Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
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