Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Также были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов.

Отмечается, что участники заседания остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду и обеспечению военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.

2 сентября Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

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