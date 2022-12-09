Об этом Karaya рассказал в разговоре на ютуб-канале Воздушных Сил Украины.

"Мое утро началось в 4 часа. Подали сигнал "воздуха". Один летчик уничтожил 2 "шахедов" на Юге Украины. Следующим пошел я. Также уничтожил 3, выполнил посадку на оперативном аэродроме. Далее был рабочий день по другим задачам и вечером снова это нашествие началось. Выполнил взлет с оперативного аэродрома на Юге Украины, и дальше уже выполнял уничтожение воздушных целей над небом Винницкой области. При подходе к Виннице я визуально ее наблюдал. Выполнил наведение и перехват 5-й воздушной цели и, к сожалению, при ее уничтожении обломками было повреждено мое воздушное судно", - сказал Вадим Ворошилов.

Karaya также признался, что кровь мешала полноценно оценить ситуацию.

"Произошло разрушение фонаря. Это стекло кабины на простом языке. И разрушение передней части - носовой самолет. Не сильно ранен, но кровь мешала полноценно оценить ситуацию. Первое мнение - так не хочется катапультироваться. По курсу увидел какой-то населенный пункт. Тогда я не знал, что это за населенный пункт. Видел только огни. Проверил управление самолета. По поперечному каналу он управлялся. Увидел перед собой черный участок и установил, что это вероятно поле", - рассказывает Герой Украины.

По словам Ворошилова, он катапультировался, когда пламя начало добираться до него.

"Далее начался пожар внутри кабины самолета. Когда пламя начало добираться до меня, я осуществил катапультирование. Без промедлений, как учила книга. Я ориентировано до двух минут спускался на парашюте. Успел всего подумать, все увидеть и спланировать дальнейшие действия после приземления ", – говорится в видео.

Karaya также рассказал историю, почему сразу сделал фото.

"Я достал телефон, чтобы убедиться и оценить ситуацию по моему здоровью, спрогнозировать дальнейшие действия после приземления, какую медицинскую помощь мне в первую очередь предоставить себе. Использовал как зеркало. Вспомнил ребят. Когда самолет исчезает с радаров, все начинают волноваться до момента, когда летчик выйдет на связь. Фото - это посыл, что нашу нацию не сломать. Не важно, в какой бы украинец не был ситуации, он видит только светлое будущее", - сказал Вадим Ворошилов.

Пилот с позывным "Karaya" 12 октября уничтожил 5 иранских дронов и из-за повреждения самолета катапультировался в Винницкой области, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.

8 декабря пилот самолета-истребителя Вадим Ворошилов был награжден званием Героя Украины и орденом "Золотая звезда".