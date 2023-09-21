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OPINION

Плачущие, будто польское участие в нашей войне уменьшится, зря нагнетают

21 сентября, 2023 четверг
13:36
Мнение

Польское участие в войне Украины не уменьшится, а увеличится, потому что история с зерном, подобная нашей – рутина для свободного мира

Прикол истории с поляками в том, что Зеленский среди них имеет невероятную популярность. И эта история может в общем-то вылезть ПиСу боком на выборах. Так же, как вы критикуете украинские власти за эту историю, некоторые поляки критикуют свою власть за нее же. Всем понятно, что это чистая, сволочная предвыборная манипуляция. ПиС привык использовать антиукраинский ресентимент уже давно.

Не было в последнее время выборов в Польше, где бы ни разыгрывалась тем или иным образом украинская карта. И это не изменила даже война. Поэтому не спешите так копать собственную власть. Ее есть за что копать, но точно не за эту "неблагодарность", за которую вам сегодня "стыдно". Это не о неблагодарности. Это о том, что некоторые не умеют зарабатывать электоральные баллы без фобий и страхов.

Это ПиС – коллективный польский Орбан. Они не могут без опробованных методов. Не надо иллюзий. Они сплетены из противоречий и могут быть разными в разных обстоятельствах. Они могут помочь нам и конфликтовать с нами одновременно.

И те, кто плачет, будто польское участие в нашей войне уменьшится, зря нагнетают. Она не уменьшится, а увеличится. Просто потому, что история с зерном, подобная нашей – рутина для свободного мира. Конфликтируют между собой даже страны ЕС. Иногда очень остро. Но когда речь идет о вопросах геополитики и безопасности, работает совсем другая логика. Мы обречены на хорошие отношения с поляками. И нас не поссорит это зерно. Если поссорите, придете ко мне и скажете, что я не знаю жизни.

Источник

Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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