Плачу и молюсь за свою страну. Российские новости не говорят правду, они напали на нас, - футболист Малиновский с женой обратились к итальянцам
Украинский футболист Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной рассказали итальянцам об истинной ситуации в нашей стране
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Руслан Малиновский выступает за итальянский клуб "Аталанта", поэтому они вместе с женой обратились к итальянцам и описали ситуацию в Украине.
"Ребята, рано утром Россия официально начала войну на всей территории Украины. Взрываются все стратегические объекты, люди напуганы, паникуют. Все границы сейчас закрыты. Наши с Русланом семьи в Украине. Я плачу и молюсь за свою страну, наших людей, мой дом. Российские новости не говорят правды. Говорят, что они защищают восток от нас, но они напали на нас. Это преступление против человечества, как этот кошмар может быть остановлен?" – написала Роксана, а потом ее запись опубликовал у себя Руслан Малиновский.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГПСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение РФ с мировыми лидерами .
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение . Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
- 24 февраля украинские военные отразили Счастье, около 50 россиян погибли. Позже в Донецкой области Россия обстреляла окрестности Авдеевки и четырех поселков.
- Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов.
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