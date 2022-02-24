Плачу и молюсь за свою страну. Российские новости не говорят правду, они напали на нас, - футболист Малиновский с женой обратились к итальянцам

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Руслан Малиновский выступает за итальянский клуб "Аталанта", поэтому они вместе с женой обратились к итальянцам и описали ситуацию в Украине.



"Ребята, рано утром Россия официально начала войну на всей территории Украины. Взрываются все стратегические объекты, люди напуганы, паникуют. Все границы сейчас закрыты. Наши с Русланом семьи в Украине. Я плачу и молюсь за свою страну, наших людей, мой дом. Российские новости не говорят правды. Говорят, что они защищают восток от нас, но они напали на нас. Это преступление против человечества, как этот кошмар может быть остановлен?" – написала Роксана, а потом ее запись опубликовал у себя Руслан Малиновский.





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