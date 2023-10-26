"Пхеньян может получить ядерные технологии": США, Япония и Южная Корея подтвердили военную помощь от КНДР России

Об этом говорится в совместном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, министерства иностранных дел Японии Камикавы Йоко и главы МИД Южной Кореи Пак Джина.

Страны решительно осуждают предоставление техники и боеприпасов для использования против правительства и Украины.

"Такие поставки оружия, некоторые из которых, как мы сейчас подтверждаем, завершены, значительно увеличат человеческие жертвы в агрессивной войне России. Мы будем продолжать сотрудничать с международным сообществом, чтобы разоблачить попытки России получить военную технику из КНДР. Учитывая попытку России продолжить войну с помощью КНДР, мы по-прежнему полны решимости поддерживать суверенитет Украины и ее усилия по противодействию последствиям агрессивной войны России", - говорится в сообщении.

В обмен на поддержку Москвы Пхеньян ищет помощь для развития своего военного потенциала.

"Мы внимательно отслеживаем любые материалы, которые Россия предоставляет КНДР для поддержки военных целей Пхеньяна", – говорится в заявлении.

Они выразили обеспокоенность возможностью передачи в Северную Корею технологий для ядерных и баллистических ракет.

"Такие действия поставят под угрозу текущие усилия международного сообщества, направленные на то, чтобы чувствительные технологии не попадали в руки игроков, работающих над дестабилизацией региональной безопасности, угрожают миру и стабильности на Корейском полуострове, а также во всем мире, и потребуют возобновления усилий реагирование", - заявили главы ведомств.

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея выступили против военного сотрудничества между КНДР и Россией и влияния этих действий на безопасность и нераспространение ядерного оружия. В заявлении призвали КНДР и Россию придерживаться соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и немедленно прекратить все нарушающие их действия.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются". В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

13 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ.

Уже в октябре сообщалось , что спутниковые снимки показали самый большой за последние годы трафик на границе России и КНДР.

Впоследствии стало известно , что с 7 сентября по 1 октября Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.