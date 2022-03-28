Пивоваренный концерн Heineken объявил, что покидает Россию

Об этом говорится в официальном заявлении Heineken .

В нидерландской компании подчеркнули, что шокированы развертыванием российской агрессии против Украины.

"Мы шокированы и глубоко расстроены наблюдая, как война в Украине продолжает разворачиваться и усиливаться. Ранее мы объявили, что Heineken прекратил новые инвестиции и экспорт в Россию, прекратил производство, продажу и рекламу бренда Heineken, а также объявили, что не будем принимать какие-либо средства. какие чистые финансовые выгоды или прибыль от нашего бизнеса в России", - говорится в заявлении компании.

В Heineken подчеркнули, что владение бизнесом в России нежизнеспособно в нынешних условиях. В концерне отметили, что не получат прибыли от передачи прав собственности и ожидают, что обесценивание и другие неденежные расходы будут составлять около 400 млн. евро.

В компании пообещали выплачивать до конца 2022 года зарплату работникам, работавшим на них в России и подчеркнули, что после передачи прав собственности Heineken больше не будет представлен в РФ/

"Мы продолжаем надеяться, что в ближайшее время появится путь к мирному результату", - подытожили в компании.

Напомним, 26 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан" и другие торговые сети, продолжающие деятельность в РФ.

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