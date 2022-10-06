Об этом говорится в заявлении, попавшем в распоряжение CNN.

Представитель актера и бывшего мужа Анджелины Джоли Брэда Питта назвал последние обвинения актрисы "полностью ложными". Речь идет об информации, которую актриса изложила в судебном иске против бывшего мужа.

Джоли и Питт борются за продажу Джоли своей доли их общей французской винодельни Chateau Miraval. Джоли продала свою половину винодельни в 2021 году Tenute del Mondo, дочерней компании Stoli Group, подконтрольной российскому олигарху Юрию Шефлеру.

Питт подал в суд на Джоли в феврале, утверждая, что они с Джоли заключили соглашение о том, что никто не будет продавать свою часть без согласия другого.

В своем встречном иске Джоли утверждает, что такого соглашения никогда не было и что он продал свою часть винодельни, пытаясь обрести "финансовую независимость" от Питта и "получить своеобразный мир и закрыть эту глубоко болезненную и травматическую главу своей жизни и их детей".

В судебных документах Джоли поделилась более подробной информацией о вероятном инциденте в частном самолете 14 сентября 2016 года, за пять дней до подачи на развод.

В разделе встречного иска Джоли под названием "Почему Джоли рассталась с Питтом" документ утверждает, что перед прибытием в аэропорт Питт поругался с одним из их шести детей, которым на тот момент было от 8 до 15 лет. В заявлении утверждается, что в самолете Джоли спросила Питта, "что произошло?" и что Питт продолжал словесно нападать на нее, а затем через полтора часа "затащил" ее в ванную комнату, " схватил Джоли за голову и тряс ее, а затем схватил ее за плечи и тряхнул снова, прежде чем толкнуть в стену ванны".

В сентябре 2016 года ФБР расследовало Питта за вероятное жестокое обращение с детьми. Однако власти так и не возбудили уголовное дело против лауреата многочисленных наград в кино

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись 12 апреля 2019 года.

Развод выдался сложным для обеих звезд, Питт называл его в комментариях СМИ "ужасным"

При разводе родителей только старший сын Мэддокс поддержал мать, которой Джоли решила оставить все свое наследство.

Недавно появилась информация, что Брэд Питт закрутил с младшей на 27 лет моделью

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