Питерских мундепов, призывавших Путина к отставке из-за госизмены, вызвали в полицию
Почти все депутаты, проголосовавшие за обращение в госдуму о госсовете Путина, получили вызов в полицию, где они обвиняются в "дискредитации" властей
Об этом депутаты сообщают в соцсетях.
Никиту Юферова вызвали для составления протокола о "дискредитации" властей. Опасное преступление, по версии МВД, он совершил 7 сентября около 19:00. Об этом депутат написал в твиттер.
Аналогичные письма получили еще шесть депутатов муниципального округа "Смольнинское", сообщил Юферов. Депутаты пришли в отдел полиции, но внутрь первым пошел их адвокат.
Инициатор обращения депутат Дмитрий Палюга рассказал, что решение о подаче документа думским депутатам было принято на очередном заседании совета, сообщает издание "Крым. Реалии".
"Всего наш совет состоит из 20 депутатов. Половина из них, включая главу [единороса Григория Ратникова] не явились. Однако по закону 10 депутатов достаточно, чтобы собрать кворум и принять решение, которое будет не просто письмом каких-либо депутатов, а заявлением органа власти", – говорит Палюга.
По его словам, этот документ мундепы направили в Совет безопасности РФ и лидеров пяти основных российских фракций. Они должны использовать свои полномочия и предъявить президенту обвинения в госизмене, уверены муниципалы.
- Напомним, депутаты муниципального округа в Петербурге 7 сентября обратились в Госдуму с предложением предъявить обвинения в госизмене против Путина — за то, что он развязал войну с Украиной, а плохо поступил в результате самой России.
- Аналогичное обращение вчера принял совет депутатов Ломоносовского муниципального округа в Москве. Они обратились к Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий президента РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное