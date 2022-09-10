Об этом депутаты сообщают в соцсетях.

Никиту Юферова вызвали для составления протокола о "дискредитации" властей. Опасное преступление, по версии МВД, он совершил 7 сентября около 19:00. Об этом депутат написал в твиттер.

Аналогичные письма получили еще шесть депутатов муниципального округа "Смольнинское", сообщил Юферов. Депутаты пришли в отдел полиции, но внутрь первым пошел их адвокат.

Инициатор обращения депутат Дмитрий Палюга рассказал, что решение о подаче документа думским депутатам было принято на очередном заседании совета, сообщает издание "Крым. Реалии".

"Всего наш совет состоит из 20 депутатов. Половина из них, включая главу [единороса Григория Ратникова] не явились. Однако по закону 10 депутатов достаточно, чтобы собрать кворум и принять решение, которое будет не просто письмом каких-либо депутатов, а заявлением органа власти", – говорит Палюга.

По его словам, этот документ мундепы направили в Совет безопасности РФ и лидеров пяти основных российских фракций. Они должны использовать свои полномочия и предъявить президенту обвинения в госизмене, уверены муниципалы.

Напомним, депутаты муниципального округа в Петербурге 7 сентября обратились в Госдуму с предложением предъявить обвинения в госизмене против Путина — за то, что он развязал войну с Украиной, а плохо поступил в результате самой России.

Аналогичное обращение вчера принял совет депутатов Ломоносовского муниципального округа в Москве. Они обратились к Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий президента РФ.

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