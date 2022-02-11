Питер Джексон возглавил список самых богатых представителей шоу-бизнеса по версии Forbes

Об этом сообщает Forbes .



В прошлом году режиссер трилогии "Повелитель колец" и документального фильма "The Beatles: Get Back" заработал около 580 миллионов долларов.



Основную часть этих средств Джексон получил благодаря продаже части своего бизнеса с визуальными эффектами Weta Digital компании Unity Software за 1,6 миллиарда долларов. По оценкам Forbes, Джексон лично заработал около 600 миллионов долларов наличными и 375 миллионов долларов в акциях от этой сделки.



Таким образом он стал третьим человеком в истории, ставшим миллиардером благодаря созданию фильмов после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.



Второе место в списке самых богатых представителей шоу-бизнеса занял музыкант Брюс Спрингстин. В топ-десятку также вошли Канье Вест, Джей Зи и Дуэйн Джонсон, которые разбогатели не только благодаря фильмам и продажам музыки, но и выгодным сделкам по продаже кроссовок, шампанского и текилы.



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