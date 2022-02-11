Питер Джексон возглавил список самых богатых представителей шоу-бизнеса по версии Forbes
Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон занял первое место в списке Forbes наиболее высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса, опережая Брюса Спрингстина, Дуэйна Джонсона и Канье Веста
Об этом сообщает Forbes .
В прошлом году режиссер трилогии "Повелитель колец" и документального фильма "The Beatles: Get Back" заработал около 580 миллионов долларов.
Основную часть этих средств Джексон получил благодаря продаже части своего бизнеса с визуальными эффектами Weta Digital компании Unity Software за 1,6 миллиарда долларов. По оценкам Forbes, Джексон лично заработал около 600 миллионов долларов наличными и 375 миллионов долларов в акциях от этой сделки.
Таким образом он стал третьим человеком в истории, ставшим миллиардером благодаря созданию фильмов после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.
Второе место в списке самых богатых представителей шоу-бизнеса занял музыкант Брюс Спрингстин. В топ-десятку также вошли Канье Вест, Джей Зи и Дуэйн Джонсон, которые разбогатели не только благодаря фильмам и продажам музыки, но и выгодным сделкам по продаже кроссовок, шампанского и текилы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.89
Покупка 27.89Продажа 28.16
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное