"Пить из запечатанной бутылки, чай - в офисе, вареное яйцо в скорлупе". Нардеп Брагарь беспокоится, как не стать жертвой отравления

Брагарь стал советоваться, как избежать умышленного отравления, передает Еспресо.TV.



"Пить только из запечатанной бутылки. А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней. Чай можно пить в офисе - набираешь в кране воду в чайник, закипело и при тебе заваривается чай - это стопроцентная безопасность", - советует ему женщина по имени Татьяна.



Соответствующая переписка с одного из ТГ-каналов обнародована 5.ua .



Читайте также: 10 фактов из жизни Евгения Брагаря, который предлагает собак менять на газ



Кроме того, Татьяна порекомендовала Брагарю пить воду только из запечатанных бутылок.







Еще она добавила, что "вареное яйцо в скорлупе - безопасно в любом случае".

Напомним, летом в СМИ было сообщение, что 3 июля 2021 года патрульные заподозрили Евгения Брагаря в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Одной из двух основных версий следствия по внезапной смерти Полякова является отравление неизвестным веществом, в результате чего наступила остановка сердца.

Антона Полякова 2019 года исключили из состава фракции "Слуга народа". Именно Поляков заявлял о раздаче денег депутатам-"слугам".