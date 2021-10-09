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Главная Новости "Пить из запечатанной бутылки, чай - в офисе, вареное яйцо в скорлупе". Нардеп Брагарь беспокоится, как не стать жертвой отравления

"Пить из запечатанной бутылки, чай - в офисе, вареное яйцо в скорлупе". Нардеп Брагарь беспокоится, как не стать жертвой отравления

9 октября, 2021 суббота
12:00
Новости Евгений Брагарь

После смерти бывшего члена фракции "Слуга народа" Антона Полякова народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь стал заниматься личной безопасностью и вопросом угрозы отравления

Брагарь стал советоваться, как избежать умышленного отравления, передает Еспресо.TV.

"Пить только из запечатанной бутылки. А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней. Чай можно пить в офисе - набираешь в кране воду в чайник, закипело и при тебе заваривается чай - это стопроцентная безопасность", - советует ему женщина по имени  Татьяна.

Соответствующая переписка с одного из ТГ-каналов обнародована 5.ua .

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Кроме того, Татьяна порекомендовала Брагарю пить воду только из запечатанных бутылок.



Еще она добавила, что "вареное яйцо в скорлупе - безопасно в любом случае".


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