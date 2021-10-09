"Пить из запечатанной бутылки, чай - в офисе, вареное яйцо в скорлупе". Нардеп Брагарь беспокоится, как не стать жертвой отравления
После смерти бывшего члена фракции "Слуга народа" Антона Полякова народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь стал заниматься личной безопасностью и вопросом угрозы отравления
Брагарь стал советоваться, как избежать умышленного отравления, передает Еспресо.TV.
"Пить только из запечатанной бутылки. А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней. Чай можно пить в офисе - набираешь в кране воду в чайник, закипело и при тебе заваривается чай - это стопроцентная безопасность", - советует ему женщина по имени Татьяна.
Соответствующая переписка с одного из ТГ-каналов обнародована 5.ua .
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Кроме того, Татьяна порекомендовала Брагарю пить воду только из запечатанных бутылок.
Еще она добавила, что "вареное яйцо в скорлупе - безопасно в любом случае".
- Напомним, летом в СМИ было сообщение, что 3 июля 2021 года патрульные заподозрили Евгения Брагаря в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения.
- Одной из двух основных версий следствия по внезапной смерти Полякова является отравление неизвестным веществом, в результате чего наступила остановка сердца.
- Антона Полякова 2019 года исключили из состава фракции "Слуга народа". Именно Поляков заявлял о раздаче денег депутатам-"слугам".
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