Писториус пообещал решение о предоставлении Украине ракет Taurus за неделю-две

Об этом шла речь во время его выступления на Вестфальской мирной конференции в Мюнстере.

"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", - сказал министр.

По его словам, Германия должна взвешивать последствия на каждом шагу.

"Федеративная Республика Германия должна продемонстрировать такой уровень осторожности, даже если это сложно понять нашим украинским друзьям", - сказал Писториус.

Он подчеркнул, что эти ракеты "очень сложный промышленный продукт".

"Мы не говорим о программировании кофемашины", - сказал Писториус.

Что известно о ракетах Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух – поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал , что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.

В августе нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты , чтобы сделать невозможным удары по Киеву по российской территории. В то же время, посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок в конце августа призвала ускорить решение о поставках Украине этих ракет, потому что каждый день важен.

14 сентября немецкие депутаты призвали Шольца и Писториуса предоставить Украине ракеты Taurus, отметив, что это вооружение поможет ослабить РФ на поле боя.