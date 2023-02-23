Писториус благодаря активной помощи Украине стал самым популярным политиком Германии, - экспосол Мельник
Новый министр обороны Германии Борис Писториус "сломал сдержанность Берлина" в вопросе оружия для Украины и стал самым популярным политиком страны.
Об этом рассказал экспосол Украины в Германии, а ныне замминистра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Украинской правде".
"Господин Писториус есть совсем иного формата, чем госпожа Ламбрехт (предшественница – ред.). Он, думаю, хочет войти в историю именно как тот, кто сломал эту сдержанность Берлина (в вопросе предоставления оружия для Украины – ред.). И мы видим , что именно благодаря его лидерской позиции внутри правительства этот лед начинает таять.
Это выбор (министра обороны – ред.) не просто удачный, а суперудачный. Буквально за те несколько недель, которые он у власти, он успел благодаря своим разблокировавшим решениям стать самым популярным политиком в Германии по состоянию на данный момент (хотя еще три месяца назад он даже не фигурировал в этих рейтингах)", отметил экспосол Украины в Берлине.
- Отметим, что социал-демократ Борис Писториус был назначен новым министром обороны Германии в январе 2023 года. Его предшественница Кристине Ламбрехт подала в отставку на фоне критики ее действий по программам по модернизации немецкой армии и поставкам вооружений Украине. Первой заграничной поездкой Писториуса стал визит в Киев.
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