Об этом рассказал экспосол Украины в Германии, а ныне замминистра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Украинской правде".

"Господин Писториус есть совсем иного формата, чем госпожа Ламбрехт (предшественница – ред.). Он, думаю, хочет войти в историю именно как тот, кто сломал эту сдержанность Берлина (в вопросе предоставления оружия для Украины – ред.). И мы видим , что именно благодаря его лидерской позиции внутри правительства этот лед начинает таять.

Это выбор (министра обороны – ред.) не просто удачный, а суперудачный. Буквально за те несколько недель, которые он у власти, он успел благодаря своим разблокировавшим решениям стать самым популярным политиком в Германии по состоянию на данный момент (хотя еще три месяца назад он даже не фигурировал в этих рейтингах)", отметил экспосол Украины в Берлине.